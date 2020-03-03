В витебских школах на домашнее обучение переведены четыре класса

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Учащиеся двух 1-х классов, одного 6-го и одного 8-го в трех различных образовательных учреждений Витебска переведены на домашнее обучение. Об этом, как пишет БелТА, сообщил начальник главного управления по образованию Витебского облисполкома Дмитрий Хома. По его словам, перевод на домашнее обучение является предупредительной мерой. Не исключено, что школьники контактировали с носителем вируса, однако это предположение пока не нашло своего подтверждения. Ни у кого из детей коронавируса нет.

- Кому-то задания отправляются по электронной почте, через мессенджеры. Но карантинных мероприятий в школах Витебска не проводится, - подчеркнул Дмитрий Хома.

Данные меры введены в связи с зафиксированным в Витебске случаем заболевания коронавирусом. Напомним, 2 марта Минздрав сообщил о том, что у жительницы Витебска, прилетевшей из Италии с двумя коллегами, выявили коронавирус 2019-nCoV.