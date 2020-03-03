2020-03-03T17:58:09+03:00
Общество
КП Беларусь

В витебских школах на домашнее обучение переведены четыре класса

В управлении образования называют такое решение предупредительной мерой
Виктор ПАЖИТОК
Поделиться:
Домашнее обучение - мера предосторожности, карантина нетДомашнее обучение - мера предосторожности, карантина нетФото: Святослав ЗОРКИЙ
Изменить размер текста:

Учащиеся двух 1-х классов, одного 6-го и одного 8-го в трех различных образовательных учреждений Витебска переведены на домашнее обучение. Об этом, как пишет БелТА, сообщил начальник главного управления по образованию Витебского облисполкома Дмитрий Хома. По его словам, перевод на домашнее обучение является предупредительной мерой. Не исключено, что школьники контактировали с носителем вируса, однако это предположение пока не нашло своего подтверждения. Ни у кого из детей коронавируса нет.

- Кому-то задания отправляются по электронной почте, через мессенджеры. Но карантинных мероприятий в школах Витебска не проводится, - подчеркнул Дмитрий Хома.

Данные меры введены в связи с зафиксированным в Витебске случаем заболевания коронавирусом. Напомним, 2 марта Минздрав сообщил о том, что у жительницы Витебска, прилетевшей из Италии с двумя коллегами, выявили коронавирус 2019-nCoV.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Грабители чуть не похитили белоруса вместе с бытовой техникой, он еле убежал и позвонил в милицию от соседей
Минздрав: в Беларуси подтвержден 4 случай заболевания коронавирусом
В Барановичах 4 студентов БНТУ поместили в инфекционную больницу и проверяют на коронавирус
На МКАД столкнулись фура и две легковушки: образовалась пробка
Видеофакт. В Гомеле мама, привязав к BMW веревку, прокатила на скорости сына-хоккеиста на роликах
«Из квартиры шел резкий запах, который приборы не определили»: в Витебске из-за неизвестного вещества эвакуировали жильцов многоэтажки
В витебских школах на домашнее обучение переведены четыре класса
Жидкий Терминатор или внебрачный сын Дарта Вейдера? Посмотрите, какой памятник спасателю установили в Любани
Стали известны нижние пороговые значения баллов на ЦТ-2020
Ничего утешительного: 3 марта курс рубля продолжил снижение ко всем трем основным валютам
В России экстренную посадку совершили сразу четыре самолета
Машина - вдребезги, сам не пострадал. В Гродно в аварию попал 20-летний водитель
Неожиданно: букмекеры оценили шансы Беларуси на "Евровидении-2020"