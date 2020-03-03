«Из квартиры шел резкий запах, который приборы не определили»: в Витебске из-за неизвестного вещества эвакуировали жильцов многоэтажки

В УМЧС рассказали о происшествии в областном центре

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В понедельник, 2 марта, в Витебске спасателям пришлось эвакуировать жильцов одной из многоэтажек на улице Первая Пролетарская. Об этом проинформировали в пресс-службе областного УМЧС.

Об инциденте в МЧС стало известно около 17.25 часов. Жильцы дома позвонили и рассказали, что из одной квартир ощущается резкий «ядовитый» запах.

– Прибывшие по вызову сотрудники УМЧС провели эвакуации жильцов соседних с подозрительной квартиры. Всего из дома было эвакуировано 15 взрослых и трое детей. В квартире из которой шел запах никто не открывал, дверь в жилище пришлось вскрывать, – пояснили в пресс-службе.

В квартире на полу и стенках были подозрительные пятна. Фото: УМЧС Витебской области.

Как только спасатели проникли внутрь квартиры, они увидели, что помещение залито коричневыми пятнами, которые и источали резкий запах. «Лужи» были на полу, подоконниках и стенках квартиры.

– Для определения наличия вредных веществ в воздухе на месте проводились замеры специальным оборудованием, но они не дали результата. Затем в защитной одежде сотрудники МЧС обработали комнаты в квартире раствором кальцинированной соды, – добавили в Витебском областном УМЧС.

К 18.40 часам эвакуированным витеблянам позволили вернуться в квартиры. Никто не пострадал. Образцы едкого вещества были отправлены на экспертизу.