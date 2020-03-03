2020-03-03T19:52:09+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Видеофакт. В Гомеле мама, привязав к BMW веревку, прокатила на скорости сына-хоккеиста на роликах

За нарушение ПДД привлечены оба
Надежда БУТОВИЧ
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Парень прицепился на буксир к машине матери. Фото: стоп-кадр.Парень прицепился на буксир к машине матери. Фото: стоп-кадр.
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На днях в интернете появились кадры экстремальной видеосъемки в Гомеле. По городу с открытым багажником едет «БМВ», к машине привязана веревка, удерживаясь за которую, буксиром лавирует парень. Молодой человек едет на роликах в хоккейной форме, в руках кроме веревки штатив с камерой – экстремальная езда снимается для экшн-ролика.

– Видео очевидцев в интернете появилось в субботу, 29 февраля. Такой «буксир» двигался по Советской улице в Гомеле, – рассказала пресс-служба МВД в официальном Telegram-канале.

Сотрудники ГАИ оперативно выяснили и личность водителя иномарки, и пассажира на буксире. Оказалось, что за рулем машины ехала 51-летняя гомельчанка, а держась за веревку, катался ее 21-летний сын.

– После такого экстремального видео они мечтали собрать побольше «лайков» в интернете. За нарушение ПДД обеих привлекли к административной ответственности, – резюмировали в МВД.

Человек на "буксире" в Гомеле..

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Видеофакт. В Гомеле мама, привязав к BMW веревку, прокатила на скорости сына-хоккеиста на роликах
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