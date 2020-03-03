На МКАД столкнулись фура и две легковушки: образовалась пробка

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Серьезное дорожно-транспортное происшествие в Минске в районе Малиновки произошло вечером во вторник, 3 марта. Около 17.40 часов пресс-служба УГАИ ГУВД Минского горисполкома в официальном Telegram-канале проинформировала о затруднении движения на внутреннем кольце МКАД – рядом с кольцевой развязкой и проспектом Дзержинского.

В городской черте столкнулись три транспортных средства: тягач с полуприцепом и две легковые иномарки. Во время столкновения фуру буквально развернуло на три полосы, кабина врезалась в разделительные ограждения. Механические повреждения и у других авто. О пострадавших в ДТП пока не сообщается.

В аварию попали сразу три машины. Фото: ГАИ Минск.

По факту дорожно-транспортного происшествия на месте аварии сотрудниками Госавтоинспекции ведется проверка и разбирательство, других водителей убедительно просят объезжать место аварии на кольцевой автодороге Минска, выбирая иной маршрут для передвижения.