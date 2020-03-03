2020-03-03T19:51:37+03:00
Общество
КП Беларусь

В Барановичах 4 студентов БНТУ поместили в инфекционную больницу и проверяют на коронавирус

Под вопросом их возможный контакт с первым заболевшим в Беларуси коронавирусом – студентом из Ирана
Надежда БУТОВИЧ
Поделиться:
Студентов поместили на карантин, чтобы избежать распространения инфекции в регионе.Студентов поместили на карантин, чтобы избежать распространения инфекции в регионе.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Изменить размер текста:

Во вторник, 3 марта, появилась информация о госпитализации в инфекционную больницу в райцентре на Брестчине четырех студентов. Молодые люди приехали в Барановичи из Минска, где они учатся в БНТУ. Такую информацию местному ресурсу Intex-press сообщили в Барановичской центральной поликлинике.

Напомним, что именно студент БНТУ стал первым заболевшим коронавирусом в Беларуси.

Студенты, госпитализированные в Барановичах, возможно, могли иметь контакты с заболевшим иранцем.

– Сейчас молодые люди находятся на карантине в инфекционной больнице. У всех их взяли анализы для проверки на коронавирусную инфекцию. «Изоляция» студентов стала необходимой мерой, чтобы исключить распространение инфекции в регионе, – пояснил Анатолий Спиридо, зам главврача Барановичской центральной поликлиники.

По актуальной информации случаев коронавирусной инфекции в Барановичах не зарегистрировано. В то же время нет выявленных случаев коронавируса и во всей Брестской области, однако больницы в регионе закрыты для посещений, отменены плановые госпитализации. По информации Минздрава три случая заболевания коронавирусом в Беларуси были зарегистрированы в Минске и Витебске.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Иранский студент из Минска, у которого нашли коронавирус: «Утром с невестой подали заявление в ЗАГС, а вечером нас забрали в больницу»

Молодой человек рассказал о своем состоянии и кого из его знакомых проверяют медики (подробности).

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Беларуси»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Грабители чуть не похитили белоруса вместе с бытовой техникой, он еле убежал и позвонил в милицию от соседей
Минздрав: в Беларуси подтвержден 4 случай заболевания коронавирусом
В Барановичах 4 студентов БНТУ поместили в инфекционную больницу и проверяют на коронавирус
На МКАД столкнулись фура и две легковушки: образовалась пробка
Видеофакт. В Гомеле мама, привязав к BMW веревку, прокатила на скорости сына-хоккеиста на роликах
«Из квартиры шел резкий запах, который приборы не определили»: в Витебске из-за неизвестного вещества эвакуировали жильцов многоэтажки
В витебских школах на домашнее обучение переведены четыре класса
Жидкий Терминатор или внебрачный сын Дарта Вейдера? Посмотрите, какой памятник спасателю установили в Любани
Стали известны нижние пороговые значения баллов на ЦТ-2020
Ничего утешительного: 3 марта курс рубля продолжил снижение ко всем трем основным валютам
В России экстренную посадку совершили сразу четыре самолета
Машина - вдребезги, сам не пострадал. В Гродно в аварию попал 20-летний водитель
Неожиданно: букмекеры оценили шансы Беларуси на "Евровидении-2020"