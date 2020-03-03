В Барановичах 4 студентов БНТУ поместили в инфекционную больницу и проверяют на коронавирус

Студентов поместили на карантин, чтобы избежать распространения инфекции в регионе. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Под вопросом их возможный контакт с первым заболевшим в Беларуси коронавирусом – студентом из Ирана

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Во вторник, 3 марта, появилась информация о госпитализации в инфекционную больницу в райцентре на Брестчине четырех студентов. Молодые люди приехали в Барановичи из Минска, где они учатся в БНТУ. Такую информацию местному ресурсу Intex-press сообщили в Барановичской центральной поликлинике.

Напомним, что именно студент БНТУ стал первым заболевшим коронавирусом в Беларуси.

Студенты, госпитализированные в Барановичах, возможно, могли иметь контакты с заболевшим иранцем.

– Сейчас молодые люди находятся на карантине в инфекционной больнице. У всех их взяли анализы для проверки на коронавирусную инфекцию. «Изоляция» студентов стала необходимой мерой, чтобы исключить распространение инфекции в регионе, – пояснил Анатолий Спиридо, зам главврача Барановичской центральной поликлиники.

По актуальной информации случаев коронавирусной инфекции в Барановичах не зарегистрировано. В то же время нет выявленных случаев коронавируса и во всей Брестской области, однако больницы в регионе закрыты для посещений, отменены плановые госпитализации. По информации Минздрава три случая заболевания коронавирусом в Беларуси были зарегистрированы в Минске и Витебске.

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Молодой человек рассказал о своем состоянии и кого из его знакомых проверяют медики (подробности).