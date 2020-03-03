Минздрав: в Беларуси подтвержден 4 случай заболевания коронавирусом
Лабораторный анализ подтвердил наличие коронавируса у еще одного пациента - гражданина Беларуси. Об этом 3 марта вечером сообщила пресс-служба белорусского Минздрава.
Пациента с коронавирусом успели поместить на карантин еще до того, как болезнь проявила себя - он не успел никого заразить. Он был одним из госпитализированных после тесного контакта с заболевшим.
– Учитывая, что первоначально тесты были отрицательные, можно сделать вывод, что пациенты были изолированы еще до того момента, когда вирус начал выделяться из организма, что исключило возможность дальнейшей передачи инфекции от них, - объясняют в Минздраве.
Теперь в Беларуси 4 человека заболели коронавирусом. Первым заболевшим стал студент БНТУ из Ирана. Вместе с ним госпитализировали его невесту и ее родителей и сестру. Наличие вируса подтвердилось пока только у у отца невесты.
Также фрагмент РНК коронавируса нашли у белоруски из Витебска, которая недавно вернулась из Италии.
– Еще 2 теста, пациентов относящихся к контакту первого уровня, предварительно демонстрируют положительные результаты. Проводится уточняющая лабораторная диагностика. Об окончательных результатах будет сообщено дополнительно. Все пациенты, находящиеся под наблюдением, чувствуют себя удовлетворительно, включая пациентов с подтвержденным коронавирусом, - сообщает Минздрав.
Анализ мазков делают в Республиканском научно-практическом центре эпидемиологии и микробиологии. Там уже провели более 5 тысяч тестов на коронавирус.
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