2020-03-03T20:17:34+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Грабители чуть не похитили белоруса вместе с бытовой техникой, он еле убежал и позвонил в милицию от соседей

Криминальный инцидент произошел в Зельвенском районе
Надежда БУТОВИЧ
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Грабителей задержали на въезде в Слонимский район.Грабителей задержали на въезде в Слонимский район.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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На днях в одной из деревень Зельвенского района двое молодых людей открыто ограбили 50-летнего сельчанина. Подробности криминального дела рассказали в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.

К жителю деревни Снежная, что на Гродненщине, без предупреждения приехали двое 27-летних жителей Слонима. Молодые люди были знакомыми квартирантки сельчанина и думали встретить ее на съемной квартире. Однако девушка и сама давно не появлялась в деревне.

– В разговоре с хозяином фигуранты обратили внимание на бытовую технику в доме. Они заявили, что телевизор, приставка и зарядное – имущество их подруги и, несмотря на протесты хозяина, вынесли и погрузили все в машину. Возмущенному сельчанину сказали, что сейчас и его увезут куда подальше. Мужчина успел сбежать и уже с телефона соседей обратился по номеру «102», – рассказали в пресс-службе.

Машину грабителей задержали на территории Слонимского района. Все похищенное на сумму 430 рублей было изъято. Материалы дела отправлены в СК на правовую оценку. Известно, что грабители и ранее привлекались к ответственности, один из них имеет судимость за «грабежи».

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