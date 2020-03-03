2020-03-03T20:47:24+03:00
Общество
КП Беларусь

«Схватила за волосы, била рукой»: в Барановичах безбилетница напала на контролера

Драка случилась в рейсовом автобусе
Надежда БУТОВИЧ
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Женщина ехала без билета и взбесилась, когда ее попросили заплатить штраф.Женщина ехала без билета и взбесилась, когда ее попросили заплатить штраф.Фото: Дарья ПУТЕЙКО
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В понедельник, 2 марта, в райцентре на Брестчине безбилетная пассажирка избила контролера. Об этом belta.by проинформировали в пресс-службе УСК по Брестской области.

Конфликт произошел между пассажиркой и контролером-ревизором в Барановичах. Около 17.45 часов, в рейсовый автобус для проверки зашли ревизоры. Автобус поехал дальше по маршруту, а контролеры прямо во время движения начали проверять проездные документы у пассажиров.

– У одной из пассажирок автобуса, 44-летней горожанки, не оказалось билета на проезд. Контролер сказала, что женщина может оплатить штраф на месте. Но тут безбилетница словно взбесилась, она схватила контролера за волосы, начала бить рукой, – рассказал представитель УСК.

В отношении агрессивной безбилетницы возбудили уголовное дело за насилие против должностного лица, исполняющего служебные обязанности. Женщину могут оштрафовать или даже лишить свободы максимум на 5 лет.

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