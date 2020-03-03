К 7 годам приговорили жителя Вилейки, изнасиловавшего 15-летнюю девочку

Девушки пришли в гости ночью к знакомым и пили алкоголь вместе с ними за одним столом. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Изнасилование произошло, когда ночью в гости к пьяным парням пришли три несовершеннолетние школьницы

Изменить размер текста: A A

Инцидент произошел минувшей осенью в одном из населенных пунктов Ильянского сельского совета, что в Вилейском районе, передает ресурс Млын.by.

В октябре ночью в компании нетрезвых молодых людей оказались три несовершеннолетние девочки. Гостьи распивали алкоголь вместе со взрослыми сельчанами, общались. Около 03.00 часов произошло изнасилование.

– 26-летний мужчина надругался над 15-летней девушкой. Преступление было совершено в период с 03.00 до 04.00 часов. Ранее насильник и жертва не были знакомы, – пояснил Андрей Жуковский, зам прокурора Вилейского района.

Молодой человек работал в одной из районных организаций, до инцидента у него не было судимостей. Суд признал насильника виновным и приговорил к семи годам заключения в колонии усиленного режима.

– Чаще всего такие преступления происходят на фоне алкогольного опьянения. Обращаем внимание родителей на то, что нужно очень внимательно относиться к воспитанию несовершеннолетних девочек. Необходимо постоянно рассказывать о взаимоотношениях с парнями, со взрослыми о том, что необходимо быть осторожными при выборе знакомых и друзей, – добавил представитель прокуратуры.

Приговор по делу об изнасиловании еще может быть обжалован.