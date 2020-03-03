В Беларусь вернулись туры, которые вымерли в Европе в 17 веке

Выведенная порода очень похожа на туров, которые жили на этих землях в древности. Фото: ПРООН.

Привезенных из заповедника в Латвии животных после карантина выпустили в дикую природу

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Потомки древних животных – туров, которые исчезли с европейских территорий еще в начале 17 века, вновь вернулись на белорусскую землю, сообщила belta.by.

Новоселы появились в Житковичском районе, где проводится программа восстановления биоразнообразия пойменных лугов. Инициативу в регионе с 2017 реализует ПРООН. «Квартироваться» туры будут в урочище Погост, что в заказнике «Средняя Припять».

– Всего под Житковичи завезено 15 туров породы Хек. Быки прибыли в Беларусь из нацпарка «Кемери» в Латвии, – рассказали специалисты ОАО «Туровщина».

В конце января у животных закончился карантин, они успешно прошли все ветеринарные проверки, и вот оказались в дикой природе. Жить быки будут на вольном выпасе, занимая около 200 гектаров лугов рядом с акваторией местных рек, Припяти и Ствиги.

Парнокопытные, свободно гуляющие у берегов рек, решают проблемы коррозии почвы, зарастания экосистем кустарником, что становится губительным для разнообразия фауны.

– Традиционное использование лугов: сенокосы, выпас скота и другие меры, поспособствует восстановлению и сохранению ключевых мест гнездования редких пернатых: дупелей, мородунок, больших зуйков, больших веретенников и крупнейших в Европе концентраций мигрирующих видов: шилохвость, свиязь, турухтан, – добавили эксперты.

Кроме того, в несколько заказников («Споровский», «Налибокский» и «Званец») также по проекту ПРООН поставили спецтехнику стоимостью около 600 тысяч долларов. Механизмы будут очищать пойменные луга и открытые болота от деревьев и кустарников, останавливая процесс зарастания.