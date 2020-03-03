2020-03-03T22:20:49+03:00
Здоровье
КП Беларусь

В Украине зарегистрировали первый случай коронавируса

Заразившийся живет в Черновцах и недавно отдыхал в Италии
Надежда БУТОВИЧ
Поделиться:
Украинец приехал из Италии, и первые 14 дней у него не было никаких симптомов.Украинец приехал из Италии, и первые 14 дней у него не было никаких симптомов.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Изменить размер текста:

В Минздраве Украины заявили о первом выявленном случае коронавируса. Об этом сообщили на официальном сайте Министерства здравоохранения Украины.

Заразившийся COVID-19 больной был госпитализирован 29 февраля. Положительный результат на коронавирус был получен вечером 2 марта. Все остальные, кто контактировал с заболевшим сейчас находятся под наблюдением. Полученные образцы направлены в комиссию ВОЗ.

– Заболевший является гражданином Украины. В феврале он вместе с супругой был в Италии, а затем самолетом они прилетели в Румынию и уже оттуда на личном авто через КПП в «Порубное» прибыли на территорию Украины. В пограничном пункте пропуска они проходили температурный скрининг – ничего не было выявлено, там же им была выдана памятка о самоизоляции, – сообщил на брифинге Виктор Ляшко.

Уже 29 февраля у мужчины проявились признаки ОРВИ, и он обратился к врачам. Сейчас состояние заболевшего стабильное, без осложнений. У супруги нет никаких симптомов, она находится дома в Черновцах.

Напомним, в Беларуси на 3 марта было выявлено 4 подтвержденных случая заболевания коронавирусом.

У дизайнера из Витебска выявили коронавирус: «Чувствую себя хорошо. Нахожусь в отдельном боксе, в соседних - четверо детей и муж

Девушка ездила в Милан по работе, а вернулась - и почувствовала себя простывшей (читать далее)

Минздрав Беларуси назвал ложью сообщение российского Первого канала о смерти от коронавируса в стране

В российских новостях сказали, что в Беларуси пациент умер от коронавируса. Но это неправда! (читать далее)

«В коридор не выходите! В соседней палате контактные»: как я проверялась на коронавирус

Наша журналистка недавно побывала в Италии, а сейчас находится на карантине в инфекционной больнице и рассказывает, как проходят тест на коронавирус (читать далее)

На границе будут брать анализы у всех, кто прибыл из стран с эпидемией коронавируса

Под особым вниманием - те, кто был в Иране, Китае, Италии, Южной Корее (читать далее)

Как защитить себя от коронавируса. Рекомендации ВОЗ и Минздрава

Мыть руки, держаться подальше от чихающих... что еще? (читать далее)

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Украине зарегистрировали первый случай коронавируса
В Беларусь вернулись туры, которые вымерли в Европе в 17 веке
К 7 годам приговорили жителя Вилейки, изнасиловавшего 15-летнюю девочку
«Схватила за волосы, била рукой»: в Барановичах безбилетница напала на контролера
Грабители чуть не похитили белоруса вместе с бытовой техникой, он еле убежал и позвонил в милицию от соседей
Минздрав: в Беларуси подтвержден 4 случай заболевания коронавирусом
В Барановичах 4 студентов БНТУ поместили в инфекционную больницу и проверяют на коронавирус
На МКАД столкнулись фура и две легковушки: образовалась пробка
Видеофакт. В Гомеле мама, привязав к BMW веревку, прокатила на скорости сына-хоккеиста на роликах
«Из квартиры шел резкий запах, который приборы не определили»: в Витебске из-за неизвестного вещества эвакуировали жильцов многоэтажки
В витебских школах на домашнее обучение переведены четыре класса
Жидкий Терминатор или внебрачный сын Дарта Вейдера? Посмотрите, какой памятник спасателю установили в Любани
Стали известны нижние пороговые значения баллов на ЦТ-2020
Ничего утешительного: 3 марта курс рубля продолжил снижение ко всем трем основным валютам
В России экстренную посадку совершили сразу четыре самолета
Машина - вдребезги, сам не пострадал. В Гродно в аварию попал 20-летний водитель
Неожиданно: букмекеры оценили шансы Беларуси на "Евровидении-2020"