В Украине зарегистрировали первый случай коронавируса

Украинец приехал из Италии, и первые 14 дней у него не было никаких симптомов. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Заразившийся живет в Черновцах и недавно отдыхал в Италии

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В Минздраве Украины заявили о первом выявленном случае коронавируса. Об этом сообщили на официальном сайте Министерства здравоохранения Украины.

Заразившийся COVID-19 больной был госпитализирован 29 февраля. Положительный результат на коронавирус был получен вечером 2 марта. Все остальные, кто контактировал с заболевшим сейчас находятся под наблюдением. Полученные образцы направлены в комиссию ВОЗ.

– Заболевший является гражданином Украины. В феврале он вместе с супругой был в Италии, а затем самолетом они прилетели в Румынию и уже оттуда на личном авто через КПП в «Порубное» прибыли на территорию Украины. В пограничном пункте пропуска они проходили температурный скрининг – ничего не было выявлено, там же им была выдана памятка о самоизоляции, – сообщил на брифинге Виктор Ляшко.

Уже 29 февраля у мужчины проявились признаки ОРВИ, и он обратился к врачам. Сейчас состояние заболевшего стабильное, без осложнений. У супруги нет никаких симптомов, она находится дома в Черновцах.

Напомним, в Беларуси на 3 марта было выявлено 4 подтвержденных случая заболевания коронавирусом.

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