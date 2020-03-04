Глава ВОЗ сравнил уровень смертности от коронавируса и гриппа
Новый коронавирус - более смертоносный, чем вирус гриппа. Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус рассказал, что от COVID-19 погибают 3,4% пациентов, а сезонный грипп уносит жизни менее 1% инфицированных.
Хорошие новости тоже есть. Оказалось, что коронавирус распространяется не так эффективно. В ВОЗ сообщили, что производство медицинских масок, перчаток, защитных очков, нужно увеличить минимум на 40%:
- Мы продолжаем призывать производителей срочно увеличивать производство, чтобы удовлетворить этот спрос и гарантировать поставки, - приводит слова главы ВОЗ Reuters.
Сейчас самая сложная ситуация в Иране. Тут растет число заболевших, а защитного материала не хватает. Недостаточно и оборудования интенсивной терапии для "тяжелых пациентов".