Глава ВОЗ сравнил уровень смертности от коронавируса и гриппа

COVID-19 более смертельный, чем грипп. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

От вируса COVID-19 погибли 3,4 процента людей от числа инфицированных

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Новый коронавирус - более смертоносный, чем вирус гриппа. Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус рассказал, что от COVID-19 погибают 3,4% пациентов, а сезонный грипп уносит жизни менее 1% инфицированных.

Хорошие новости тоже есть. Оказалось, что коронавирус распространяется не так эффективно. В ВОЗ сообщили, что производство медицинских масок, перчаток, защитных очков, нужно увеличить минимум на 40%:

- Мы продолжаем призывать производителей срочно увеличивать производство, чтобы удовлетворить этот спрос и гарантировать поставки, - приводит слова главы ВОЗ Reuters.

Сейчас самая сложная ситуация в Иране. Тут растет число заболевших, а защитного материала не хватает. Недостаточно и оборудования интенсивной терапии для "тяжелых пациентов".