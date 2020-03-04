Дело о взрыве во время салюта 3 июля: 3 обвиняемых, 11 пострадавших, одна погибшая

Во время салюта 3 июля 2019 в Минске погибла женщина. Фото: пресс-служба СК

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Завершено расследование уголовного дела о взрывах во время салюта 3 июля в Минске.

- В ходе следствия установлено, что накануне проведения салюта сотрудники Минской военной комендатуры выявили несоответствие большей части пиротехнических изделий калибра 195 мм, предназначавшихся для праздничного салюта, нормативно-технической документации, - говорится в сообщении СК. - Закупленная ранее у российской компании пиротехника имела брак, допущенный на предприятии-изготовителе. Так, диаметр (калибр) изделий превышал норму, что не позволяло произвести их заряжание в стволы салютных установок в штатном порядке, они подлежали безусловной отбраковке и не могли безопасно использоваться при проведении салюта. По согласованию с комендатурой для исправления на месте выявленных дефектов и замены бракованных изделий в Минск прибыли два инженера предприятия-изготовителя.

Как сообщает СК, заряжая салютные установки, "указанные лица вместе с командиром роты Минской военной комендатуры дорабатывали их путем внесения изменений (уменьшение диаметра путем механического воздействия), не предусмотренных руководством по эксплуатации, нормативной и технической документацией".

Из-за этих изменений изделия стали небезопасными. Дальше этот вывод был подтвержден результатами экспертных исследований и следственным экспериментом.

В результате расследования двум сотрудникам предприятия-изготовителя фейерверочных изделий предъявлено обвинение по ч.2 ст.299 (нарушение правил обращения с пиротехническими изделиями, повлекшее по неосторожности смерть человека и причинение ущерба в крупном размере) УК РБ.

Действия командира роты Минской военной комендатуры квалифицированы следствием по ч.2 ст.463 (нарушение правил обращения с предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих, повлекшее по неосторожности смерть человека и причинение ущерба в особо крупном размере) УК РБ.

Расследование уголовного дела завершено, материалы переданы прокурору для направления в суд.

БУДЬ В КУРСЕ

Как сообщает СК, в восемь салютных установок заряжено 480 фейерверочных изделий калибра 195 мм, более 190 из которых не могли быть использованы для безопасного проведения салюта.

Из-за нарушений при проведении салюта произошли нештатные ситуации: взрывы изделий на низкой высоте и в стволах мортир, в результате которых один человек погиб, еще 11 пострадали. Ущерб имуществу физических и юридических лиц причинен на общую сумму свыше 740 тысяч белорусских рублей.

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