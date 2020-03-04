«Братья! Простите!» Российский Первый канал извинился за фейк о смерти от коронавируса в Беларуси

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В эфире российского Первого канала прозвучало извинение за ошибочную информацию о том, что в Беларуси от коронавируса умер человек. Напомним, такое сообщение было в эфире 2 марта, извинения прозвучали 3 марта в вечернем выпуске программы «Время».

- И еще два слова о коронавирусе. Точнее, о его последствиях для организма. Возможно, они разнообразнее и сложнее для организма, чем до сих пор представляют специалисты. Я говорю о так называемом неадекватном поведении, вызываемом мыслями об этом самом вирусе. Что я имею в виду? Наши белорусские коллеги обиделись на нас. Обиделись на воскресную программу «Время». В ней мы сообщили, что в числе стран, где есть жертвы коронавируса, братская Белоруссия. Якобы там умер человек. Коллеги, братья, это ошибка. Наша ошибка. Но, как говорят, невынужденная ошибка. Случайная. Не намеренная. Но все равно простите. Ошиблись. Никто не умер в Белоруссии. Все живы, - заявил в эфире российского телеканала ведущий Кирилл Клейменов.