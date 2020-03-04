2020-03-04T11:27:06+03:00
Политика
КП Беларусь

«Абсолютный приоритет - безопасность будущей АЭС». Сергей Румас обсудил станцию со специалистом МАГАТЭ

По словам премьер-министра, Беларусь намерена создать безопасную, эффективную и экологичную атомную отрасль
Ирина АВИДОВА
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Безопасность АЭС, по словам премьера, основное требование.Безопасность АЭС, по словам премьера, основное требование.Фото: Сергей ГАПОН
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4 марта премьер-министр Сергей Румас на встрече с заместителем генерального директора, руководителем Департамента ядерной энергии МАГАТЭ Михаилом Чудаковым обсудил атомную отрасль.

- Беларусь твердо намерена создать безопасную, надежную, экономически эффективную и экологичную отрасль, которая будет служить дальнейшему развитию нашей страны, - подчеркнул премьер, его слова приводит belta.by. - Абсолютный приоритет в реализации проекта по строительству Белорусской АЭС остается в вопросах обеспечения безопасности будущей станции. Все этапы, связанные с вводом ее эксплуатацию, тщательно и последовательно выполняются. Причем Беларусь этот проект реализует совершенно открыто, во взаимодействии не только с Российской Федерацией, но и со многими международными партнерами. (...) Принципиальным для нас моментом является неукоснительное соблюдение всех международных обязательств в ядерной сфере и следование всем стандартам и рекомендациям МАГАТЭ. Итоги оценочных миссий МАГАТЭ являются для нас важным ориентиром в работе.

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