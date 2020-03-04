2020-03-04T11:28:50+03:00
Общество
КП Беларусь

Минздрав: в Беларуси шесть случаев COVID-19

Четыре в Минске, два - в Витебской области
Ирина АВИДОВА
Поделиться:
Данные на 4 марта: в Беларуси 6 случаев COVID-19Данные на 4 марта: в Беларуси 6 случаев COVID-19Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Изменить размер текста:

- Информация о лабораторной диагностике на COVID-19: два случая, о которых 3 марта говорили как о возможных, подтверждены лабораторно. Итак, в Беларуси шесть случаев коронавируса: четыре - Минск, два - Витебская область, - сообщала 4 марта пресс-служба белорусского Минздрава.

Напомним, 3 марта лабораторный анализ подтвердил наличие коронавируса у еще одного пациента - гражданина Беларуси. Пациента с коронавирусом успели поместить на карантин еще до того, как болезнь проявила себя - он не успел никого заразить. Он был одним из госпитализированных после тесного контакта с заболевшим.

Напомним, первым заболевшим стал студент БНТУ из Ирана. Вместе с ним госпитализировали его невесту, ее родителей и сестру. Наличие вируса подтвердилось пока только у отца невесты.

Также фрагмент РНК коронавируса нашли у белоруски из Витебска, которая недавно вернулась из Италии.

Анализ мазков делают в Республиканском научно-практическом центре эпидемиологии и микробиологии. Там уже провели более 5 тысяч тестов на коронавирус.

Глава ВОЗ сравнил уровень смертности от коронавируса и гриппа. От вируса COVID-19 погибли 3,4% людей от числа инфицированных. Хорошие новости тоже есть. Оказалось, что коронавирус распространяется не так эффективно, как грипп (подробнее)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Минздрав закончил проверку по поводу заражения ВИЧ младенца из Пинска
В Бресте на полигоне солдат получил травму кисти
Минздрав: в Беларуси шесть случаев COVID-19
«Абсолютный приоритет - безопасность будущей АЭС». Сергей Румас обсудил станцию со специалистом МАГАТЭ
«Братья! Простите!» Российский Первый канал извинился за фейк о смерти от коронавируса в Беларуси
Дело о взрыве во время салюта 3 июля: 3 обвиняемых, 11 пострадавших, одна погибшая
Глава ВОЗ сравнил уровень смертности от коронавируса и гриппа
В Украине зарегистрировали первый случай коронавируса
В Беларусь вернулись туры, которые вымерли в Европе в XVII веке
К 7 годам приговорили жителя Вилейки, изнасиловавшего 15-летнюю девочку
«Схватила за волосы, била рукой»: в Барановичах безбилетница напала на контролера
Грабители чуть не похитили белоруса вместе с бытовой техникой, он еле убежал и позвонил в милицию от соседей
Минздрав: в Беларуси подтвержден 4-й случай заболевания коронавирусом
В Барановичах 4 студентов БНТУ поместили в инфекционную больницу и проверяют на коронавирус
На МКАД столкнулись фура и две легковушки - образовалась пробка
Видеофакт. В Гомеле мама, привязав к BMW веревку, прокатила на скорости сына-хоккеиста на роликах
«Из квартиры шел резкий запах, который приборы не определили»: в Витебске из-за неизвестного вещества эвакуировали жильцов многоэтажки
В витебских школах на домашнее обучение переведены четыре класса
Жидкий Терминатор или внебрачный сын Дарта Вейдера? Посмотрите, какой памятник спасателю установили в Любани
Стали известны нижние пороговые значения баллов на ЦТ-2020
Ничего утешительного: 3 марта курс рубля продолжил снижение ко всем трем основным валютам
В России экстренную посадку совершили сразу четыре самолета
Машина - вдребезги, сам не пострадал. В Гродно в аварию попал 20-летний водитель
Неожиданно: букмекеры оценили шансы Беларуси на "Евровидении-2020"