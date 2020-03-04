Минздрав: в Беларуси шесть случаев COVID-19

Четыре в Минске, два - в Витебской области

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- Информация о лабораторной диагностике на COVID-19: два случая, о которых 3 марта говорили как о возможных, подтверждены лабораторно. Итак, в Беларуси шесть случаев коронавируса: четыре - Минск, два - Витебская область, - сообщала 4 марта пресс-служба белорусского Минздрава.

Напомним, 3 марта лабораторный анализ подтвердил наличие коронавируса у еще одного пациента - гражданина Беларуси. Пациента с коронавирусом успели поместить на карантин еще до того, как болезнь проявила себя - он не успел никого заразить. Он был одним из госпитализированных после тесного контакта с заболевшим.

Напомним, первым заболевшим стал студент БНТУ из Ирана. Вместе с ним госпитализировали его невесту, ее родителей и сестру. Наличие вируса подтвердилось пока только у отца невесты.

Также фрагмент РНК коронавируса нашли у белоруски из Витебска, которая недавно вернулась из Италии.

Анализ мазков делают в Республиканском научно-практическом центре эпидемиологии и микробиологии. Там уже провели более 5 тысяч тестов на коронавирус.

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