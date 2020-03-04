Минздрав: в Беларуси шесть случаев COVID-19
- Информация о лабораторной диагностике на COVID-19: два случая, о которых 3 марта говорили как о возможных, подтверждены лабораторно. Итак, в Беларуси шесть случаев коронавируса: четыре - Минск, два - Витебская область, - сообщала 4 марта пресс-служба белорусского Минздрава.
Напомним, 3 марта лабораторный анализ подтвердил наличие коронавируса у еще одного пациента - гражданина Беларуси. Пациента с коронавирусом успели поместить на карантин еще до того, как болезнь проявила себя - он не успел никого заразить. Он был одним из госпитализированных после тесного контакта с заболевшим.
Напомним, первым заболевшим стал студент БНТУ из Ирана. Вместе с ним госпитализировали его невесту, ее родителей и сестру. Наличие вируса подтвердилось пока только у отца невесты.
Также фрагмент РНК коронавируса нашли у белоруски из Витебска, которая недавно вернулась из Италии.
Анализ мазков делают в Республиканском научно-практическом центре эпидемиологии и микробиологии. Там уже провели более 5 тысяч тестов на коронавирус.
Глава ВОЗ сравнил уровень смертности от коронавируса и гриппа. От вируса COVID-19 погибли 3,4% людей от числа инфицированных. Хорошие новости тоже есть. Оказалось, что коронавирус распространяется не так эффективно, как грипп (подробнее)