В Бресте на полигоне солдат получил травму кисти

Его на вертолете доставят в Минск

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Во время боевой подготовки на полигоне брестский солдат-срочник получил травму кисти. Молодой человек готовил к применению взрывоопасный предмет. Об этом 4 марта сообщила пресс-служба Минобороны.

- Жизни военнослужащего ничего не угрожает, - комментируют в ведомстве.

С полигона солдата забрали вертолетом, на котором его доставили в Минск. На реанимобиле транспортировали в Главный военный клинический медицинский центр.

В том, что произошло, будет разбираться комиссия Минобороны.

В какой части и как давно служит солдат, военное ведомство не уточняет. Дату происшествия тоже не называет, но грохот на полигоне под Брестом слышали 3 марта, тогда же днем над городом пролетал военный вертолет.