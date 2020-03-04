Минздрав закончил проверку по поводу заражения ВИЧ младенца из Пинска

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Подробности проверки Минздрава пока не разглашаются.

- Поскольку параллельно работаем и мы, и Следственный комитет, не всю информацию, к сожалению, можем пока разглашать. Мы несколько ограниченны в комментариях в соответствии с действующим законодательством. В установленном порядке, когда все будет согласовано с компетентными органами, подготовим подробный пресс-релиз, - сообщил министр здравоохранения Беларуси Владимир Караник, пишет belta.by.

О случае заражения вирусом иммунодефицита человека 11-месячной девочки из Пинска стало известно в феврале этого года. Анализ на ВИЧ сдала вся семья - родители и четверо старших детей. У всех результат отрицательный. Мать девочки убеждена, что ребенка заразили в больнице в Пинске.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 162 Уголовного кодекса Республики Беларусь - за ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским работником.

Ранее министр здравоохранения Владимир Караник заявлял, что проверили всех детей, которые находились в больнице вместе с этой девочкой. Они все здоровы, у них ВИЧ не подтвердился.

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