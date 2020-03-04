2020-03-04T14:17:08+03:00
Общество
КП Беларусь

«Все 6 человек чувствуют себя удовлетворительно. Повышенной температуры нет». Владимир Караник о пациентах с COVID-19

Министр здравоохранения рассказал, кто наиболее уязвим для коронавирусной инфекции
Ирина АВИДОВА
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Все пациенты с COVID-19 в Беларуси чувствуют себя хорошо. Фото: Олег РУКОВИЦЫНВсе пациенты с COVID-19 в Беларуси чувствуют себя хорошо. Фото: Олег РУКОВИЦЫН
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- Все шесть человек чувствуют себя удовлетворительно. По состоянию на сегодняшнее утро (4 марта. - Ред.) повышенной температуры нет ни у кого, проводится динамическое наблюдение, организована медицинская поддержка, - рассказал министр здравоохранения Владимир Караник о COVID-19. Его слова приводит belta.by.

Все случаи удалось выявить так: первые два подтверждены по итогам обследования лиц, вернувшихся из эпидемиологически неблагоприятных районов (Ирана и Италии. - Ред.).

После этого провели изоляцию не только пациентов с подтвержденным носительством вируса, но и контактов первого уровня, с которыми они наиболее тесно общались.

- Лабораторно подтвержденные случаи относятся к контактам первого уровня, которые сейчас изолированы. По-прежнему речь идет о двух городах - Минск (четыре случая) и Витебск (два), - отметил Владимир Караник.

К слову, на момент изоляции пациентов тесты у них были отрицательными.

- То есть на тот момент вирус еще не выделялся из организма, - сказал министр.

«Легкие случаи специфического лечения не требуют»

Министр пояснил: есть период, когда произошло инфицирование, но человек не чувствует себя больным. Во время инкубационного периода есть время, когда начинается выделение вируса в окружающую среду. Это происходит не сразу, минимум на четвертый день после контакта.

- К этому моменту все эти люди находились под медицинским наблюдением, ни с кем не контактировали. Мы очень надеемся, что мероприятия позволили блокировать распространение инфекции, - добавил Владимир Караник.

3 марта на уровне экспертов прошла видео-конференц-связь с китайскими коллегами, обсуждались подходы к наблюдению за пациентами с COVID-19 и их лечению в случае появления клинических симптомов.

Большинство китайских коллег считает, что легкие случаи специфического лечения не требуют, абсолютное большинство пациентов восстанавливается без каких-либо последствий для организма.

«400 тыс. жителей земного шара погибли от свиного гриппа»

Владимир Караник напомнил, что вирус гриппа H1N1 в свое время унес 204 тыс. жизней по всему миру. А по мнению экспертов, эту цифру надо удвоить.

- То есть около 400 тыс. жителей земного шара погибли от свиного гриппа. На сегодня вакцина от него есть. Она в нашей стране предоставляется абсолютно бесплатно для вакцинации. И сейчас, когда к нам поступают основные обращения в связи с высокой температурой, мы типируем именно грипп H1N1. То есть степень угрозы для человечества была выше, вакцина от него есть, но все равно люди не вакцинируются, - сказал он.

Министр призвал позаботиться о своем здоровье и предупредить те болезни, которые возможно.

Наиболее уязвимы для коронавирусной инфекции пожилые люди, а также страдающие сахарным диабетом, излишней массой тела. На период подъема респираторных заболеваний людям с признаками болезни не следует посещать своих пожилых родственников.

Глава ВОЗ сравнил уровень смертности от коронавируса и гриппа. От вируса COVID-19 погибли 3,4% людей от числа инфицированных. Хорошие новости тоже есть. Оказалось, что коронавирус распространяется не так эффективно, как грипп (подробнее)

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