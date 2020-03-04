2020-03-04T14:56:58+03:00
Общество
КП Беларусь

За год брестские пограничники задержали 110 нарушителей границы из 22 стран мира

А через пункты пропуска проехало 2 млн 700 тысяч автомобилей
Оксана БРОВАЧ
Поделиться:
Фото: ГоспогранкомитетФото: Госпогранкомитет
Изменить размер текста:

Брестская пограничная группа доложила об итогах 2019 года зампредседателя Госпогранкомитета генерал-майору Игорю Печеню.

Через пункты пропуска, на которых работают брестские пограничники, в прошлом году проехало 2 миллиона 700 тысяч автомобилей и 6 млн 700 тысяч человек. Это Варшавский мост в Бресте, Домачево в Брестском районе, Песчатка в Каменецком районе - на границе с Польшей, погранпереходы Томашовка, Олтуш, Мокраны, Мохро на границе с Украиной.

За прошлый год брестские пограничники задержали 861 нарушителя пограничного режима. Нарушителями границы стали 110 человек из 22 мира. При этом, по информации погрангруппы, задержаны три организатора незаконной миграции - двое в Польше и один в России. Перекрыто 8 каналов незаконной миграции.

Что касается наркотиков, то в 2019 году было 19 случаев незаконного перемещения запрещенных веществ через границу. На границе изъяли более 200 килограммов наркотиков и психотропов.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
«Крушил все, что попадалось на глаза: мебель, стеллажи с продуктами, прилавки». Житель Орши разгромил магазин
За год брестские пограничники задержали 110 нарушителей границы из 22 стран мира
«Все 6 человек чувствуют себя удовлетворительно. Повышенной температуры нет». Владимир Караник о пациентах с COVID-19
Минздрав закончил проверку по поводу заражения ВИЧ младенца из Пинска
В Бресте на полигоне солдат получил травму кисти
Минздрав: в Беларуси шесть случаев COVID-19
«Абсолютный приоритет - безопасность будущей АЭС». Сергей Румас обсудил станцию со специалистом МАГАТЭ
«Братья! Простите!» Российский Первый канал извинился за фейк о смерти от коронавируса в Беларуси
Дело о взрыве во время салюта 3 июля: 3 обвиняемых, 11 пострадавших, одна погибшая
Глава ВОЗ сравнил уровень смертности от коронавируса и гриппа
В Украине зарегистрировали первый случай коронавируса
В Беларусь вернулись туры, которые вымерли в Европе в XVII веке
К 7 годам приговорили жителя Вилейки, изнасиловавшего 15-летнюю девочку
«Схватила за волосы, била рукой»: в Барановичах безбилетница напала на контролера
Грабители чуть не похитили белоруса вместе с бытовой техникой, он еле убежал и позвонил в милицию от соседей
Минздрав: в Беларуси подтвержден 4-й случай заболевания коронавирусом
В Барановичах 4 студентов БНТУ поместили в инфекционную больницу и проверяют на коронавирус
На МКАД столкнулись фура и две легковушки - образовалась пробка
Видеофакт. В Гомеле мама, привязав к BMW веревку, прокатила на скорости сына-хоккеиста на роликах
«Из квартиры шел резкий запах, который приборы не определили»: в Витебске из-за неизвестного вещества эвакуировали жильцов многоэтажки
В витебских школах на домашнее обучение переведены четыре класса
Жидкий Терминатор или внебрачный сын Дарта Вейдера? Посмотрите, какой памятник спасателю установили в Любани
Стали известны нижние пороговые значения баллов на ЦТ-2020
Ничего утешительного: 3 марта курс рубля продолжил снижение ко всем трем основным валютам
В России экстренную посадку совершили сразу четыре самолета
Машина - вдребезги, сам не пострадал. В Гродно в аварию попал 20-летний водитель
Неожиданно: букмекеры оценили шансы Беларуси на "Евровидении-2020"