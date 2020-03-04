За год брестские пограничники задержали 110 нарушителей границы из 22 стран мира

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Брестская пограничная группа доложила об итогах 2019 года зампредседателя Госпогранкомитета генерал-майору Игорю Печеню.

Через пункты пропуска, на которых работают брестские пограничники, в прошлом году проехало 2 миллиона 700 тысяч автомобилей и 6 млн 700 тысяч человек. Это Варшавский мост в Бресте, Домачево в Брестском районе, Песчатка в Каменецком районе - на границе с Польшей, погранпереходы Томашовка, Олтуш, Мокраны, Мохро на границе с Украиной.

За прошлый год брестские пограничники задержали 861 нарушителя пограничного режима. Нарушителями границы стали 110 человек из 22 мира. При этом, по информации погрангруппы, задержаны три организатора незаконной миграции - двое в Польше и один в России. Перекрыто 8 каналов незаконной миграции.

Что касается наркотиков, то в 2019 году было 19 случаев незаконного перемещения запрещенных веществ через границу. На границе изъяли более 200 килограммов наркотиков и психотропов.