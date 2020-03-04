2020-03-04T14:50:58+03:00
Общество
КП Беларусь

«Крушил все, что попадалось на глаза: мебель, стеллажи с продуктами, прилавки». Житель Орши разгромил магазин

Объяснить причины поведения он не смог из-за сильного алкогольного опьянения
Ирина АВИДОВА
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Мужчину будут судить за хулиганство.Мужчину будут судить за хулиганство.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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Нетрезвый мужчина поздно вечером проходил мимо закрытого магазина. Он разбил стеклянную входную дверь, забрался внутрь и начал крушить все, что попадалось на глаза: мебель, торговое оборудование, стеллажи с продуктами, прилавки. В итоге ущерб оценили в 6 тысяч рублей.

- Мужчина 1985 года рождения ранее уже имел проблемы с законом из-за краж и угонов. Объяснить причины своего поведения он не смог из-за того, что находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, - отметил Виталий Сапроненко, официальный представитель УВД Витебского облисполкома, сообщает belta.by.

Возбуждено уголовное дело за хулиганство.

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