«Крушил все, что попадалось на глаза: мебель, стеллажи с продуктами, прилавки». Житель Орши разгромил магазин

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Нетрезвый мужчина поздно вечером проходил мимо закрытого магазина. Он разбил стеклянную входную дверь, забрался внутрь и начал крушить все, что попадалось на глаза: мебель, торговое оборудование, стеллажи с продуктами, прилавки. В итоге ущерб оценили в 6 тысяч рублей.

- Мужчина 1985 года рождения ранее уже имел проблемы с законом из-за краж и угонов. Объяснить причины своего поведения он не смог из-за того, что находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, - отметил Виталий Сапроненко, официальный представитель УВД Витебского облисполкома, сообщает belta.by.

Возбуждено уголовное дело за хулиганство.