«Взято под наблюдение 14,5 тыс. человек». Минздрав о COVID-19 в Беларуси

На данный момент в стране шесть случаев коронавируса - четыре в Минске и два в Витебске

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- Мы взяли на контроль, под медицинское наблюдение и лабораторное обследование порядка 14,5 тыс. тех, кто либо находился в окружении (инфицированных. - Ред.), либо был в неблагоприятных странах. Это в целом суммарно за весь период, - рассказала Наталья Жукова, заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач, сообщает belta.by.

Напомним, по данным на 4 марта, в Беларуси подтверждено шесть случаев коронавируса - четыре в Минске и два в Витебске.

Были изолированы не только пациенты с подтвержденным носительством вируса, но и те, с которыми первые наиболее тесно общались.

КСТАТИ

В Беларуси работают горячие линии по вопросам профилактики инфекции.

В Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья можно звонить по номеру +375 (29) 156-85-65, звонки принимаются в рабочие дни с 8.30 до 13.00 и с 13.30 до 18.00.

Для жителей Минска по этим вопросам открыта горячая линия в Минской инфекционной больнице по номеру +375 (17) 334-34-68 с 8.30 до 15.00.

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