В Бресте машина такси врезалась в забор

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Авария случилась утром 4 марта на улице Московской. Водитель ехал в направлении центра и недалеко от остановки «Зеленая» собирался свернуть на улицу Калинина.

По какой-то причине таксист не вписался в поворот - и машина возле жилого дома влетела в бетонный забор.

За рулем машины такси Hyundai был 30-летний брестчанин. Он не пострадал. Пассажиров в такси не было.

По факту ДТП сотрудники ГАИ проводят проверку.

За последнюю неделю это уже третья авария с участием машины такси в Бресте, которая попала в сводки Госавтоинспекции.

В конце февраля такси с пассажирами недалеко от пункта пропуска Козловичи столкнулось с фурой. А на парковке возле торгового центра такси сбило мальчика.