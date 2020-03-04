2020-03-04T17:21:01+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Четверо жителей Барановичей украли почти 400 метров рельсов

Ущерб оценили без малого в 40 тысяч рублей
Майя МЕТЕЛЬСКАЯ
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За неделю воры срезали почти 400 м рельсов.За неделю воры срезали почти 400 м рельсов.
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В Барановичском районе неизвестные украли около 380 метров рельсов. Они весят почти 38 тонн! Воры разобрали отрезок объездного пути Разводово - Сухарепщина. Рельсы они откручивали от шпал и срезали по частям. Железную дорогу банда разобрала за неделю.

Барановичский межрайотдел Следственного комитета по факту кражи возбудил уголовное дело. Когда железнодорожники оценили ущерб - а это около 39 тысяч рублей - дело переквалифицировали. Теперь это кража, совершенная в особо крупном размере, сообщает Следственный комитет.

В этом преступлении подозревают четверых жителей Барановичей. Их вычислила транспортная милиция. Задержаны трое - двое 30-летних и один 25-летний. Они участвуют в следственных действиях. Расследование продолжается.

По ч. 4 ст. 205 виновным может грозить наказание в виде заключения на срок от 3 до 12 лет со штрафом.

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