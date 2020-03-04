2020-03-04T17:38:39+03:00
Общество
КП Беларусь

«Для решения оперативных вопросов». МИД создал рабочую группу в связи с распространением коронавируса COVID-19

На 4 марта в Беларуси подтверждено шесть случаев коронавируса - четыре в Минске и два в Витебске
Ирина АВИДОВА
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В Беларуси шесть случаев COVID-19.В Беларуси шесть случаев COVID-19.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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- Несколько дней назад приказом министра иностранных дел была создана рабочая группа по предотвращению распространения коронавируса. Она предназначена для решения оперативных вопросов, которые могут возникать, принятия неотложных мер. Мне поручено руководить этой группой, - рассказал журналистам заместитель министра иностранных дел Андрей Дапкюнас, сообщает belta.by.

Напомним, в Беларуси подтверждено шесть случаев коронавируса - четыре в Минске и два в Витебске.

КСТАТИ

В Беларуси работают горячие линии по вопросам профилактики инфекции.

В Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья можно звонить по номеру +375 (29) 156-85-65, звонки принимаются в рабочие дни с 8.30 до 13.00 и с 13.30 до 18.00.

Для жителей Минска по этим вопросам открыта горячая линия в Минской инфекционной больнице по номеру +375 (17) 334-34-68 с 8.30 до 15.00.

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