Минчанин накупил в России масок и продавал их через соцсети втридорога
В Минске к ответственности привлекли незаконного «предпринимателя». Житель столицы приобрел в России огромное количество медицинских масок, чтобы потом незаконно их реализовать. Подробности сообщили в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.
По подозрению в незаконной предпринимательской деятельности задержан 26-летний минчанин.
– Специалистам ОБЭП удалось установить, что подозреваемый приобретал в соседней России медмаски, а затем продавал их на территории Беларуси. Объявления размещал в соцсетях, а цену накручивал в несколько раз больше установленной стоимости на маски в аптеках, – пояснили в пресс-службе.
Задержали фигуранта в тот момент, когда он продавал маски очередному покупателю. У мужчины изъяли 12,8 тысячи масок, общая сумма изъятого примерно 10,8 тысячи белрублей.
Ранее мужчина в поле зрения правоохранителей не попадал. Составлены протоколы об административно правонарушении – незаконной предпринимательской деятельности.
Еще больше материалов по теме: «Минск: криминальные новости»