2020-03-04T18:10:13+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Минчанин накупил в России масок и продавал их через соцсети втридорога

У «дельца» изъяли почти 13 тысяч масок на $5000
Надежда БУТОВИЧ
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Фигурант покупал медмаски в России, а потом продавал их в Беларуси. Фото: МВД.Фигурант покупал медмаски в России, а потом продавал их в Беларуси. Фото: МВД.
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В Минске к ответственности привлекли незаконного «предпринимателя». Житель столицы приобрел в России огромное количество медицинских масок, чтобы потом незаконно их реализовать. Подробности сообщили в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.

По подозрению в незаконной предпринимательской деятельности задержан 26-летний минчанин.

– Специалистам ОБЭП удалось установить, что подозреваемый приобретал в соседней России медмаски, а затем продавал их на территории Беларуси. Объявления размещал в соцсетях, а цену накручивал в несколько раз больше установленной стоимости на маски в аптеках, – пояснили в пресс-службе.

Задержали фигуранта в тот момент, когда он продавал маски очередному покупателю. У мужчины изъяли 12,8 тысячи масок, общая сумма изъятого примерно 10,8 тысячи белрублей.

Ранее мужчина в поле зрения правоохранителей не попадал. Составлены протоколы об административно правонарушении – незаконной предпринимательской деятельности.

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