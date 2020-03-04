Житель Березы подорвался на боеприпасе, который разбирал для металлолома

Во дворе частного дома были найдены части примерно от 10 бомб. Фото: СК.

Рядом с мужчиной стоял брат – он не получил травм

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ЧП произошло в райцентре на Брестчине в среду, 4 марта. Об этом пресс-служба Следственного Комитета проиформировала в официальном аккаунте в Telegram.

Взрыв прозвучал на частном подворье в Березе утром. В милицию поступило сообщение о том, что разбирая металлолом был травмирован 44-летний горожанин.

– Мужчину с серьезными травмами доставили в больницу. Его брат, который стоял рядом в момент взрыва, к счастью, не пострадал, – пояснили в пресс-службе.

В ходе следствия оперативники установили. Что пострадавший разбирал взрыватель от некоего пока не установленного боеприпаса, из-за чего и произошел взрыв.

– Также на месте ЧП были найдены свыше 10 уже не представляющих опасности фрагментов от бомб и снарядов. Из них взрывчатое вещество и взрыватели уже были извлечены ранее, – добавили в СК.

По данному факту районные следователи проводят проверку.