В Могилеве на ремонт памятника Ленину из городского бюджета выделят более 160 тысяч рублей

Памятник установили в областном центре 63 года назад. Фото: mogilevnews.by.

Более чем 4-метровый памятник вождю хотели отреставрировать к его 150-летнему юбилею, но успеют ли?

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Ранее ресурс mogilevnews.by сообщал о том, что руководство областного города задумалось о реставрации памятника Владимиру Ленину. Отремонтировать 4,5-метровую статую думали к круглой дате – 150-летию со дня рождения вождя мирового пролетариата. Такую информацию журналистам сообщили на планерке горисполкома Могилева. Планировалось что, чтобы успеть отметить круглую дату, работы должны быть завершены 22 апреля. А значит начаться в конце февраля.

Но памятник Ленину на одноименной площади в Могилеве, пока еще в прежнем состоянии. Хотя уже стало известно во сколько городскому бюджету обойдется его реставрация. Такая информация опубликована на официальном сайте портала госзакупок.

Подрядные торги по выбору генерального подрядчика для капремонта «вождя» назначены на 7 апреля. Проходить они будут по открытому конкурсу. А сумма, которую выделит местный бюджете, составит 160 742 белорусских рубля.

КРАТКО: Памятник Ленину установили на могилевской площади в 1957 году. Скультор – П. Сабсай, а постамент и трибуну создал белорусский архитектор В. Волчек.