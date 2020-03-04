2020-03-04T19:13:56+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Пинском районе водитель Audi насмерть сбила 81-летнего пешехода

Пенсионер шел по краю дороги навстречу машине
Надежда БУТОВИЧ
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Пешеход уцелел бы, если бы шел по безопасной пешеходной дорожке. Фотоиллюстрация.Пешеход уцелел бы, если бы шел по безопасной пешеходной дорожке. Фотоиллюстрация.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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Смертельный наезд произошел на территории Пинского района в понедельник, 2 марта. Об этом сообщила пресс-служба ГАИ Брестского облисполкома в официальном сообществе во ВКонтакте.

ДТП случилось в темное время суток в агрогородке Молотковичи. Вечером, примерно в 19.42 часов, по сельской улице на «Ауди А6» ехала 39-летняя сельчанка. На улице Морозова рядом с 19 домом женщина-водитель не заметила пенсионера и допустила наезд.

– Погибший сельчанин, 81-летний житель Молотковичей, шел во встречном направлении по правому краю дороги. Хотя на данном участке улицы слева по ходу движения авто есть пешеходная дорожка – укрепленная 1,5 метровая обочина, обозначенная соответствующим дорожным знаком, – уточнили в пресс-службе.

От полученных в ДТП травм дедушка получил смертельные травмы, он скончался на месте аварии.

ГАИ проводит проверку.

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