От 7 до 9 лет заключения запросило обвинение для подростков, которые были наркокурьерами интернет-магазина психотропов в Гомеле

В момент задержания многим из обвиняемых не было и 18 лет

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Ранее «Комсомолка» сообщала о резонансном задержании группы закладчиков в Гомеле в апреле прошло года. На тот момент пять из шести арестованных были еще несовершеннолетними (младшему было всего 16 лет). Парни учились в гомельских колледжах и профлицеях, работали наркокурьерами, четверо из них – систематически употребляли психотропы.

Сейчас, в марте 2020 года, в облсуде начались слушания по данному уголовному делу, сообщил gp.by. В незаконном обороте наркотиков обвиняются 9 человек.

– Подростки вместе с 21-летним безработным знакомым являлись курьерами запрещенного интернет-магазина психотров. В их обязанности входило хранение, фасовка и доставка веществ по адресам. Готовые для продажи наркотики они хранили дома у одного из фигурантов, несовершеннолетнего деревенского паренька из агрогородка Поколюбичи, – рассказали на суде.

В хозпостройке у дома был найден тайник со свертками с Альфа-PVP, а также приспособления для фасовки: электронные весы, респираторы, упаковка. В кармане одного из парней была найдена «доза».

Молодых людей задержали в апреле 2019 года, некоторые из них отметили совершеннолетие за решеткой. Фото: УВД Гомельского облисполкома.

– Молодые люди обвиняются в распространении наркотиков. Четверо их них также замешаны в хищениях при помощи компьютерных технологий. Еще одному фигуранту, 16-летнему подростку, инкриминирую хищение психотропов, – пояснили на слушаниях.

В среду, 4 марта, гособвинитель запросил сроки для обвиняемых. Старшему из наркокурьеров – 9 лет и 2 месяца заключения в колонии усиленного режима. Из пяти несовершеннолетних, двое отметили 18-летие за решеткой, им обвинитель запросил по 7 лет колонии. Еще троих попросил заключить в воспитательную колонию: двоих несовершеннолетних из группировки на 7,5 года и одного на 9 лет. Еще троих фигурантов (2 подростков и одного 18-летнего) обвинитель попросил осудить на 2 года на основании закона «Об амнистии» к 75-летию освобождения Беларуси.

Кроме того, по делу проходят трое мужчин в возрасте более 30 лет. Они обвиняются в незаконном обороте наркотиков не связанном со сбытом.