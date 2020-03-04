2020-03-04T20:12:06+03:00
Происшествия
КП Беларусь

На шахте «Беларуськалия» подземная машина врезалась в горную выработку: 7 человек в больнице, один погиб

СК расследует смерть шахтера
Надежда БУТОВИЧ
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Горная машина столкнулась с целиком горной выработки под землей. Фотоиллюстрация: pixabay.com.Горная машина столкнулась с целиком горной выработки под землей. Фотоиллюстрация: pixabay.com.
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Несчастный случай произошел на шахте «Беларуськалия», проинформировали belta.by в пресс-службе Следственного Комитета в среду, 4 марта.

Авария произошла с подземной машиной, предназначенной для перевозки пассажиров внутри шахты. Как сообщили в СК, подземная машина, управляемая водителем врезалась в целик горной выработки (Прим.: часть залежи или пласта полезного ископаемого, которая оставляется нетронутой при разработке месторождения).

– Во время столкновения с целиком были травмированы работники предприятия, которые находились в машине. Восемь человек подняли на поверхность и госпитализировали. Один из пострадавших, водитель транспортного средства, скончался от полученных травм в больнице, – пояснили в СК.

Авария произошла на более чем 600-метровой глубине. В шахту для проведения следственных мероприятий спустились эксперты и следователи, проводится проверка.

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На шахте «Беларуськалия» подземная машина врезалась в горную выработку: 7 человек в больнице, один погиб
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