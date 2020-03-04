В Столине райисполком сказал облагородить неказистое здание рядом с загсом. Посмотрите, что получилось!

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В райцентре на Брестчине большие перемены: в Столине, в старинном городке с населением чуть более 13 тысяч человек, появился своя «средневековая крепость», сообщает media-polesye.by.

Правда, совсем еще недавно это здание, преобразованное в форт с башенками, полукруглыми окошками и бойницами, было совсем неказистым. Настолько, что даже мозолило глаза районному руководству.

Дело в том, что на улице Толстого в Столине располагается райотдел загса. И неказистое зданьице электроподстанции – типового объекта из кирпича в виде прямоугольника по соседству с загсом, портило всю панораму.

В райисполкоме рекомендовали энергетикам замаскировать подстанцию и, кажется, у них отлично получилось. Крыши подстанции стали островерхими «башенками», кирпич выкрасили в яркий цвет, а на стенах нарисовали краской окошки-арки и бойницы. Теперь у молодоженов меньше беспокойства за фон на свадебных фотографиях. Правда, подстанция по-прежнему охраняется не хуже средневековой крепости: ограждения и все предупреждающие и запрещающие знаки, необходимые для обозначения опасного объекта, сохранились.

А вам нравится это преображение в Столине?