2020-03-04T21:13:40+03:00
Общество
КП Беларусь

Мамы, можете выдохнуть: дети почти не могут заболеть коронавирусом

А вот основная группа риска: взрослые от 30 до 79 лет
Надежда БУТОВИЧ
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Детская иммунная система сильнее взрослого иммунитета перед коронавирусом.Детская иммунная система сильнее взрослого иммунитета перед коронавирусом.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Ученые проанализировали свыше 70 тысяч случаев заболевания коронавирусом COVID-19 и выявили закономерность заражаемости. Об этом сообщили «Известия».

Так в группе, которой меньше других грозит заражение коронавирусом, оказались дети и подростки. Именно эту категорию COVID-19 заражает реже всего. От общего числа всех инфицированных на всех континентах, дети составляют только 1%.

Вирусологи сделали вывод, что это связано с силой иммунной системы человека. С возрастом она ослабевает, а значит у детей – самая сильная и менее восприимчивая к новым штаммам. Именно поэтому тяжелее переносить коронавирус людям, у которых имеются различные хронические заболевание. У детей чаще всего их просто нет.

При этом самой большой группой риска являются люди в возрасте 30 – 79 лет. Именно этим категориям необходимо принять максимум мер для того, что избежать заражения коронавирусной пневмонией. При этом новый вирус несет действительную угрозу для людей старшего и пожилого возраста.

Помните, что крепкая иммунная система детей не означает 100% защиту от коронавируса, некоторые патогены вируса могут оказаться заразными и для них. Что означает необходимость соблюдения правил защиты, карантина и мер предосторожности.

Глава ВОЗ сравнил уровень смертности от коронавируса и гриппа. От вируса COVID-19 погибли 3,4% людей от числа инфицированных. Хорошие новости тоже есть. Оказалось, что коронавирус распространяется не так эффективно, как грипп (подробнее)

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Мамы, можете выдохнуть: дети почти не могут заболеть коронавирусом
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