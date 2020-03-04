«Белнефтехим»: В Клайпеду прибыл первый из двух танкеров с российской нефтью для Беларуси

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В «Белнефтехиме» сообщили belta.by о том, что в Литву прибыл первый из двух танкеров с нефть, которые ожидает Беларусь. Груз приняли, как и планировалось, в порту Клайпеды 4 марта. К вечеру от стал на разгрузку, а уже в четверг, 5 марта, начнется поставка на территорию нашей страны по железной дороге.

– Нефть, прибывшая первым из двух танкеров, переработают на «Нафтане». Напомним, что в Клайпеду танкер доставил российскую нефть от трейдеров, – уточнил Александр Тищенко, пресс-секретарь концерна.

Кстати, если считать с начала 2020 году, то это уже второй танкер, который в Клайпеде приняли для Беларуси. Первое январское судно с 86 тысячами тонн нефти, купленной белорусским концерном, прибыло в литовский порт в январе. Сырье с норвежского нефтяного месторождения Йохан Свердрупс так же переработали на «Нафтане».

Еще в Клайпеду придет второй танкер от российских трейдеров. А в порт Одессы прибудет около 170 тысяч тонн нефти от азербайджанской компания Socar (Прим.: два танкера). Азербайджанские поставщики планируют отправить один танкер 5 – 6 марта из порта Джейхан (Турция), а второй примерно 20 марта из порта Супса (Грузия).

Другие поставки в марте по информации "Белнефтехима" будут от российских компаний. Общий объем поставок на НПЗ Беларуси в течение первого месяца весны составит примерно 1 миллион тонн нефти.