2020-03-04T22:06:49+03:00
Здоровье
КП Беларусь

Коронавирус пришел в Польшу: зарегистрирован первый случай

Заболевший COVID-19 пациент приехал из Германии
Надежда БУТОВИЧ
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Первый случай заболевания коронавирусом выявлен в западной части Польши. Фото: olsztyn.tvp.pl.Первый случай заболевания коронавирусом выявлен в западной части Польши. Фото: olsztyn.tvp.pl.
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В Минздраве Польши сообщили о первом случае коронавируса в стране. Перед журналистами выступил глава министерства Лукаш Шумовский.

– На данный момент, уже проведено в общей сложности 584 испытания на коронавирус. И только один из анализов оказался положительным. Первый заболевший COVID-19 живет в Любушском воеводстве, он помещен в больницу в Зеленой-Гуре. Пациент чувствует себя хорошо, в Польшу он приехал из Германии несколько дней назад. Все, кто с ним контактировал, находятся на домашнем карантине, – добавил министр здравоохранения Польши.

Как сообщили в польском Минздраве, исследования на наличие коронавируса уже проводятся в 9 лабораториях Польши. А с 5 марта испытания начнутся еще в 3 санитарно-эпидемиологических станциях (в Люблине, Лодзи и Познани).

Напомним, в Беларуси на 4 марта было шесть заболевших коронавирусом. Кроме того, в Минздраве сообщили, что всего под наблюдение взято 14,5 тысячи человек.

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