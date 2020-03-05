2020-03-05T09:02:25+03:00
Общество
КП Беларусь

Борьба с коронавирусом по-гомельски: в магазинах поставили бутылки с антисептиком

Покупатели удивляются: что с ним делать?
Павел МИЦКЕВИЧ
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В гомельских магазинах поставили бутылки с антисептикомВ гомельских магазинах поставили бутылки с антисептикомФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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На днях в некоторых продуктовых магазинах Гомеля рядом с контрольными весами появился еще один обязательный атрибут. Это бутылка с антисептиком, рядом с которым висит распечатка о профилактике коронавируса.

Речь идет об отечественном антисептическом средстве «Эстадез С 3-2-2». Покупатели, заметившие новинку, удивляются: что делать с этим антисептиком? Ведь если нанести его на руки, то как смыть?

Действительно, в руководстве по применению читаем:

- Нанести 2-3 мл на руки и растереть в течении 2 минут. Поверхности рук тщательно ополоснуть.

А в мерах предосторожности в инструкции указано, что необходимо «избегать попадания антисептика в глаза и на кожу».

В гомельских магазинах поставили бутылки с антисептиком Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

В гомельских магазинах поставили бутылки с антисептикомФото: Павел МИЦКЕВИЧ

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