Борьба с коронавирусом по-гомельски: в магазинах поставили бутылки с антисептиком

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На днях в некоторых продуктовых магазинах Гомеля рядом с контрольными весами появился еще один обязательный атрибут. Это бутылка с антисептиком, рядом с которым висит распечатка о профилактике коронавируса.

Речь идет об отечественном антисептическом средстве «Эстадез С 3-2-2». Покупатели, заметившие новинку, удивляются: что делать с этим антисептиком? Ведь если нанести его на руки, то как смыть?

Действительно, в руководстве по применению читаем:

- Нанести 2-3 мл на руки и растереть в течении 2 минут. Поверхности рук тщательно ополоснуть.

А в мерах предосторожности в инструкции указано, что необходимо «избегать попадания антисептика в глаза и на кожу».