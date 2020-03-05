Вместо коронавируса - компьютерный вирус: в Минске ищут хакеров, взломавших ящики медучреждений

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В Минске расследуют уголовное дело за несанкционированный доступ к компьютерной информации двух учреждений здравоохранения. Сначала с заявлением в милицию обратился один из руководителей столичного центра гигиены и эпидемиологии. Кто-то получил несанкционированный доступ к почтовому ящику центра и отправил несколько сообщений контактам из адресной книги. Выяснилось это после того, как в центр стали поступать вопросы от адресатов сообщений.

А назавтра похожее заявление направил в милицию глава РНПЦ пульмонологии: от имени центра неизвестный разослал сообщения со ссылкой на загрузку вирусов.

- Установлено, что кроме неоднократных входов на почту, неизвестные не раз удаляли письма, - рассказали в Следственном комитете. - А сообщения были подготовлены с применением приемов социальной инженерии - в них содержалась не соответствующая действительности информация, касающаяся распространения коронавируса в Беларуси.

Под видом pdf-файлов на диски получателей писем загружался скрипт, запускающий компьютерный вирус. Какой была задача вредоносной программы, не уточняется.

Сейчас следователи и милиция ищут подозреваемых хакеров.