2020-03-05T10:54:45+03:00
Политика
КП Беларусь

ОБСЕ выработала рекомендации по проведению выборов в Беларуси

В документе остановились на досрочном голосовании и подсчете голосов
Павел МИЦКЕВИЧ
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ОБСЕ выработала рекомендации по проведению выборов в БеларусиОБСЕ выработала рекомендации по проведению выборов в БеларусиФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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Международная организация БДИПЧ ОБСЕ разработала 32 рекомендации по улучшению избирательного процесса в Беларуси. Это следует из финального отчета по итогам наблюдения за парламентскими выборами, которые прошли в ноябре 2019 года. Напомним, в 2020 году в Беларуси должны пройти президентские выборы.

Из всех рекомендаций есть главные девять, которые должны быть выполнены приоритетно, сообщает БелаПАН. В частности, это пересмотр правовой базы относительно формирования избиркомов и подсчета голосов.

- Закон должен толковаться и применяться так, чтобы было обеспечено свободное волеизъявление избирателей, - подчеркивается в сообщении.

Кроме того, в ОБСЕ призывают гарантировать кандидатам, избирателям и наблюдателям реализацию своих прав «без опасения наказаний или запугивания».

Отдельно в документе прокомментировали досрочное голосование в Беларуси. Чтобы его ход был прозрачным, нужно принять дополнительные меры предосторожности.

Рассказали в ОБСЕ и то, как должен проходить подсчет голосов - членам избиркомов надо объявлять и демонстрировать, за кого отдан голос в каждом бюллетене:

- Необходимо максимально открыто считать и утверждать результаты голосования.

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