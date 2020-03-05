Лукашенко: В интеграционных процессах будем четко следовать нашим интересам

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Президент Беларуси 5 марта встретился с генеральным секретарем Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). На переговорах со Станиславом Засем, при обсуждении интеграционных процессов, Алесандр Лукашенко заявил:

- Коль выпала такая судьба для Беларуси в этом году возглавлять все интеграционные органы, мы будем делать это достойно. Мы будем, как и прежде, привержены интеграционным процессам, в том числе и в военной сфере, но при этом будем четко следовать нашим интересам, - цитирует президента его пресс-служба.

В скором времени страны - участницы ОДКБ намерены провести ряд совместных мероприятий по коллективной безопасности. В частности, это антинаркотическая операция «Канал» по перекрытию поставок наркотиков из Афганистана, а также серия операций по пресечению нелегальной миграции и по противодействию преступлениям в сфере высоких технологий.