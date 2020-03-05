Из-за коронавируса предприятия «Беллегпрома» перепрофилируют на пошив медицинских масок

В концерне обещают изготавливать 550 тыс. масок в сутки

Изменить размер текста: A A

Предприятия «Беллегпрома» намерено изготавливать 550 тыс. медицинских масок в сутки. Решение о временном перепрофилировании нескольких предприятий легкой промышленности приняло руководство концерна. Задача - обеспечить аптеки страны нужным количеством медицинских масок, на которые резко вырос спрос из-за распространения коронавируса.

Маски будут изготавливать 15 предприятий, говорится в сообщении концерна. Какие именно предприятия - не уточняется.

Самые крупные заказчики медицинских масок - это предприятия «Белмедтехника» и «Белфармация». По данным на 5 марта, им уже поставили около 1,2 млн. изделий.

- Белорусские предприятия изготавливают маски из хлопка, они четырехслойные, многоразовые, их можно стерилизовать, - отметили в «Беллегпроме».

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Беларуси»