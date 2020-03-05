В Бресте пьяный таксист сбил ребенка

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В среду, 4 марта, около 19.00 в Бресте на нерегулируемом пешеходном переходе на ул. Советской Конституции водитель такси сбил 11-летнюю девочку. Прибывшие на место происшествия сотрудники ГАИ установили, что после наезда он дождался скорую помощь, а затем покинул место ДТП. Пострадавшая с травмами доставлена в больницу.

- Госавтоинспекторы установили личность водителя и задержали его: им оказался 44-летний местный житель. Как выяснилось, он сел за руль в пьяном виде - концентрация паров алкоголя в выдыхаемом воздухе составила 1,2 промилле. В отношении него начат административный процесс, - сообщает МВД.

Там напомнили, что в 2019 году водители скрывались с мест ДТП с пострадавшими 168 раз. В этих авариях погибли 30 человек и 150 получили ранения. В 16 случаях водители находились в состоянии опьянения.С начала года на дорогах страны погибли 2 ребенка и 63 получили травмы.