Погода в Беларуси на 8 Марта: Женский день будет хмурым

В выходные ожидается теплая, но облачная погода с туманами и дождями

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С пятницы в Беларуси начнутся дожди и немного похолодает. В некоторые регионы вернется мороз: ночью 6 марта ожидается от минус 3 до плюс 6 градусов. Днем обещают 5 - 11 градусов тепла. В основном будет без осадков, только по востоку страны пройдут дожди.

А в выходные задождит по всей республике, небо будет преимущественно облачным. Местами прогнозируют туман. Зато потеплеет по сравнению с пятницей: ночью в субботу будет плюс 1 - 8 градусов, дневная температура ожидается в пределах 7 - 14 градусов тепла.

Женский день в этом году будет хмурым. По-прежнему будет тепло - плюс 2 - 7 ночью и 5 - 12 градусов тепла днем. Временами пройдут дожди, прогнозирует Белгидромет.

В Минске 8 Марта плюс 6 - 8 градусов, утро будет туманным, а день - дождливым.