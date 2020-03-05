Курсы валют 5 марта: доллар и евро скромно подорожали

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На торгах 5 марта белорусский рубль снова ослаб по отношению к доллару и евро. Зато немного укрепился к российскому рублю - благодаря снижению цен на нефть, к которым привязана российская валюта.

Итак, по сравнению с предыдущими торгами курс доллара вырос на 0,21% (+0,0046) и достиг 2,2357 руб за 1 USD. Евро скромно подорожал на 0,02% (+0,0004), его курс составил 2,4902 EUR/BYN.

Российский рубль подешевел на 0,18% (-0,0062 ), до 3,375 белорусского рубля за 100 российских.