В Минске строят 27 храмов

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- В 2020 году в Минске продолжится строительство 17 православных культовых комплексов и церквей, 9 римско-католических комплексов и социального центра христиан-баптистов, - сообщил БелТА начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома Сергей Шендик.

По его словам, часть средств на строительство этих объектов берут из бюджета. Так, на внутреннее оформление храма-памятника в честь Всех Святых из бюджета выделили 1 млн 470 тысяч рублей (это более $650 000), а на строительные работы в костеле Святых Сымона и Алены - 1,3 млн (более $610 000).

На данный момент в Минске открыто 44 православных храма, 6 римско-католических костелов и 6 часовен, 3 молитвенных дома евангельских христиан-баптистов и 1 - адвентистов седьмого дня, 5 церквей веры евангельской, 2 синагоги, 1 новоапостольская церковь и 1 мечеть.