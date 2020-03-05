Минздрав: все шестеро пациентов с коронавирусом чувствуют себя хорошо и готовы к выписке

Все пациенты с коронавирусом готовы к выписке Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Всего под медицинским наблюдением в Беларуси сейчас находятся 1 тыс. 322 человека

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О состоянии здоровья шести человек, у которых белорусские медики обнаружили коронавирус, рассказали в Министерстве здравоохранения. Они чувствуют себя удовлетворительно и по состоянию могут быть выписаны из больницы прямо сейчас. У них нет жалоб и повышенной температуры.

- Но по протоколу необходимо получить дважды отрицательный лабораторный тест, который покажет отсутствие РНК вируса в клетках слизистых оболочек, - сообщили в пресс-службе Минздрава. - В течение выходных или начале следующей недели после получения этих лабораторных данных пациенты могут быть выписаны.

Сейчас белорусские медики продолжают наблюдение за 91 человеком, которые были в ближнем кругу лиц и контактировалі с зараженными коронавирусом. Кстати, у студентов БНТУ, помещенных на карантин, коронавирус не выявлен. Шесть студентов и преподаватель уже отпущены домой, а остальные студенты, скорее всего, смогут вернуться к обычному ритму жизни на следующей неделе.

Всего под медицинским наблюдением в Беларуси сейчас находятся 1 тыс. 322 человека - они прибыли из тех регионов, где распространяется коронавирус.

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