Бобруйчанин ограбил магазин ради букета роз жене на день рождения

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Хотел порадовать жену, а попал под статью: в Бобруйске возбуждено уголовное дело в отношении 39-летнего мужчины, который ограбил цветочный магазин.

- Пьяный мужчина на глазах у продавца похитил девять роз. Женщина попыталась удержать злоумышленника, однако тому удалось вырваться. Продавец тут же позвонила в милицию, - сообщает МВД.

Искать грабителя долго не пришлось. В тот же день пешему патрулю подъехала машина такси, в салоне которого спал пьяный пассажир. Водитель рассказал, что недавно подвозил мужчину и его собутыльника к цветочному ларьку. Один из клиентов вышел из магазина с цветами, но не вернулся к таксисту, а убежал.

Оказалось, что это был тот самый похититель роз - работник местного предприятия. Он признался правоохранителям, что цветами хотел поздравить с днем рождения жену. Кстати, за кадром осталась подробность этой истории о том, получила ли супруга букетик - его милиционеры нашли в подъезде за мусоропроводом.

Сейчас за пьяную выходку мужчине придется ответить по уголовной статье.