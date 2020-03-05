2020-03-05T17:05:53+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Минздрав: у пострадавших в шахте «Беларуськалия» сложные переломы и сочетанные травмы

Двух человек перевели в БСМП в Минск
Павел МИЦКЕВИЧ
Поделиться:
Минздрав рассказал о пострадавших в шахте «Беларуськалия»Минздрав рассказал о пострадавших в шахте «Беларуськалия»Фото: Павел МИЦКЕВИЧ
Изменить размер текста:

Министерство здравоохранения Беларуси рассказало о состоянии здоровья пострадавших в ЧП на предприятии «Беларуськалий». Напомним, в шахте подземная машина врезалась в горную выработку: 6 человек в больнице, один погиб >

В тот же день для проведения консилиума в Солигорскую ЦРБ прибыли врачи областного уровня. Четверо пострадавших были госпитализированы в отделение реанимации и двое - в травматологическое отделение.

- После проведения консилиума специалистов принято решение двух пациентов с сочетанной травмой из реанимации перевести в БСМП в Минск, еще трех пациентов, у которых диагностированы сложные переломы, - в РНПЦ травматологии и ортопедии, - сообщил в четверг Минздраве.

Один пациент остается на лечении в Солигорской ЦРБ в отделении травматологии. Его состояние стабильное, через несколько дней планируется перевод на амбулаторное лечение, добавили в министерстве.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Служебная собака унюхала под сиденьем сверток с марихуаной и сигареты с травкой
МИД Беларуси: «Смысла нет работать над этими дорожными картами»
Минздрав: у пострадавших в шахте «Беларуськалия» сложные переломы и сочетанные травмы
Бобруйчанин ограбил магазин ради букета роз жене на день рождения
Минздрав: все шестеро пациентов с коронавирусом чувствуют себя хорошо и готовы к выписке
В Минске строят 27 храмов
Курсы валют 5 марта: доллар и евро скромно подорожали
Погода в Беларуси на 8 Марта: Женский день будет хмурым
В Бресте пьяный таксист сбил ребенка
Из-за коронавируса предприятия «Беллегпрома» перепрофилируют на пошив медицинских масок
Лукашенко: В интеграционных процессах будем четко следовать нашим интересам
ОБСЕ выработала рекомендации по проведению выборов в Беларуси
Вместо коронавируса - компьютерный вирус: в Минске ищут хакеров, взломавших ящики медучреждений
Борьба с коронавирусом по-гомельски: в магазинах поставили бутылки с антисептиком
В Минске ищут владельца необычного золотого кольца, найденного возле Красного костела
Коронавирус пришел в Польшу: зарегистрирован первый случай