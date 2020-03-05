Минздрав: у пострадавших в шахте «Беларуськалия» сложные переломы и сочетанные травмы

Двух человек перевели в БСМП в Минск

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Министерство здравоохранения Беларуси рассказало о состоянии здоровья пострадавших в ЧП на предприятии «Беларуськалий». Напомним, в шахте подземная машина врезалась в горную выработку: 6 человек в больнице, один погиб >

В тот же день для проведения консилиума в Солигорскую ЦРБ прибыли врачи областного уровня. Четверо пострадавших были госпитализированы в отделение реанимации и двое - в травматологическое отделение.

- После проведения консилиума специалистов принято решение двух пациентов с сочетанной травмой из реанимации перевести в БСМП в Минск, еще трех пациентов, у которых диагностированы сложные переломы, - в РНПЦ травматологии и ортопедии, - сообщил в четверг Минздраве.

Один пациент остается на лечении в Солигорской ЦРБ в отделении травматологии. Его состояние стабильное, через несколько дней планируется перевод на амбулаторное лечение, добавили в министерстве.