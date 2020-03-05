МИД Беларуси: «Смысла нет работать над этими дорожными картами»

Макей заявил, что сначала нужно решить вопросы о поставках нефти

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Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей 5 марта в Минске заявил о том, что работа над дорожными картами по интеграции с Россией не проводится.

По словам главы МИД республики, в первую очередь необходимо решить вопросы о поставках нефти в Беларусь, а «потом уже дальше думать».

- Не работает сейчас рабочая группа, - цитирует главу внешнеполитического ведомства страны БелаПАН. - Смысла нет работать над этими дорожными картами, пока не будут решены эти вопросы.