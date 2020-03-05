Служебная собака унюхала под сиденьем сверток с марихуаной и сигареты с травкой

Тайник с наркотиками был спрятан за сиденьем автобуса. Фото: ГТК.

Наркотики нашли на границе в рейсовом автобусе из Украины

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Об инциденте, который произошел в пограничном пункте пропуска «Новая Гута», сообщили в пресс-службе Государственного таможенного комитета.

На территорию Беларуси из Украины въехал рейсовый автобус «Киев – Клайпеда». Проверяя ТС таможенники, наткнулись на запрещенные вещества.

– Установить тайник с наркотиком удалось благодаря кинологической службе: собака почувствовала запах и указала на подозрительное место. Сверток с марихуаной и пачка из-под сигарет были замотаны в несколько слоев полиэтилена и скотча и спрятаны под сиденьем автобуса. Вместо табачных изделий в упаковке лежали 5 сигарет, с растительным психотропом, – пояснили ГТК.

В сигаретах вместо табака был растительный наркотик. Фото: ГТК.

«Находку» изъяли и отправили на экспертизу в Гомельский областной ГКСЭ. По факту незаконного перемещения через границу наркотических веществ проводится проверка. В течение 2019 и за первые месяцы 2020 года гомельскими таможенниками были возбуждены 63 уголовных дела, связанных с оборотом наркотических веществ.

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