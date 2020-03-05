2020-03-05T19:09:36+03:00
Общество
КП Беларусь

В Беларуси откроют скульптуру Шарлю де Голлю

Посол Франции посетил райцентр в Гродненской области, чтобы согласовать вопросы создания и установки памятника
Надежда БУТОВИЧ
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Посол Франции Дидье Канесс посетил Щучин. Фото: dzyannica.by.Посол Франции Дидье Канесс посетил Щучин. Фото: dzyannica.by.
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Недавно широкой общественности стали известный страницы биографии Шарля де Голля, связывающие его с белорусской землей. Во время Первой мировой войны на оккупированных немцами территориях тогда еще капитан де Голль с июля по октябрь 1916 года находился в плену. Это было в местечке Щучин – небольшом городке под Лидой.

Именно здесь на Гродненщине и решено увековечить память лидера антифашистского Сопротивления, знаменитого генерала и президента Франции. И, конечно, скульптуру установят в Щучине. Об этом сообщил местный ресурс «Дзяннiцца».

На днях в райцентр приехал чрезвычайный и полномочный посол Франции в Беларуси. Дидье Канесс во время визита встретился с главой Щучинского района Алексеем Садовским, чтобы обсудить вопросы взаимосотрудничества, а также создания и установки памятника Шарлю де Голлю, национальному герою Франции.

– Нельзя оставить белорусский след в биографии де Голля без должного внимания. Хотелось бы, чтобы скульптурная композиция в Щучине появилась к 130-летию со дня его рождения, – пояснил посол.

Де Голль-узник лагеря для военнопленных в образе, придуманном одним из французских журналов, и реальное фото будущего генерала 1914 года. Фото: архив, Фонд де Голля.

Де Голль-узник лагеря для военнопленных в образе, придуманном одним из французских журналов, и реальное фото будущего генерала 1914 года. Фото: архив, Фонд де Голля.

Сейчас решаются вопросы с документацией, финансированием, а также проведением конкурса эскизов на лучшую скульптуру де Голлю.

Памятник установят на территории щучинского завода «Автопровод», в помещениях которого в Первую мировую размещались военнопленные. Со времен там еще откроют интерактивный музей о Первой мировой войне.

Поскольку речь идет о том, чтобы скульптура появилась к 130-летию де Голля, можно предположить, что ее установят до 22 ноября 2020-го.

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